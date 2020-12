Milli Vanilli, le scandale : Fab Morvan va raconter l'histoire 30 ans après

Grégory Lemarchal, le groupe de rap NTM, Johnny Hallyday... les documentaires et biopics sur les stars fascinent leurs nombreux fans. Un film consacré à Milli Vanilli verra aussi bientôt le jour. Il racontera la déchéance du duo accusé de supercherie, dont le Français Fab Morvan faisait partie.

Milli Vanilli était composé de Fab (de son vrai prénom Fabrice) Morvan et Rob Pilatus. Les deux hommes s'étaient rencontrés en boîte de nuit, à Munich, et décident de s'associer pour former le groupe de musique Empire Bizarre. Ils sortent un premier single intitulé Dansez en 1988 et attire l'attention du producteur de musique Frank Farian, qui les produit sous le nom de Milli Vanilli. La même année, le duo rebaptisé sort son premier album, All or Nothing, uniquement distribué en Europe. Le deuxième, Girl You Know It's True, voit le jour l'année suivante.

Milli Vanilli devient alors un groupe mondialement connu. Trois extraits de l'opus se classent au sommet du Billboard Top 100, le classement des plus gros tubes aux États-Unis. en première place dans le Billboard chart top 100. L'album se vend à plus de 30 millions d'exemplaires, un succès qui permet aux chanteurs Fab et Rob d'être nommés et de remporter un Grammy Award, pour la révélation de l'année 1989, à la cérémonie du 22 février 1990.

Le Grammy Award, puis la déchéance.

Le groupe Milli Vanilli fait l'objet de nombreuses rumeurs. On soupçonne le duo de chanter en playback sur scène, et Fab et Rob de ne pas être les voix enregistrées sur l'album. Le rappeur Charles Shaw, qui a participé à l'enregistrement du single Girl You Know It's True de Milli Vanilli, révèle la supercherie en décembre 1989 à un journaliste du New York Newsday, avant de se rétracter. Il aurait reçu 150 000 dollars de la part du producteur du duo controversé, Frank Farian, pour revenir sur ses propos.

Malheureusement, le mal est fait. Fab Morvan et Rob Pilatus avouent, et vont jusqu'à rendre leur Grammy Award. Rob Pilatus décède en 1998, à l'âge de 32 ans. Le chanteur a fait une overdose de drogue et d'alcool.

Aujourd'hui un biopic de Milli Vanilli est en cours de production. Comment Fab Morvan a-t-il rebondir après cette trahison, mensonge ou vérité ? Comment se reconstruire après un tel succès puis une descente vertigineuse ? L'artiste racontera l'histoire vécue de l'intérieur, un récit doublé d'une biographie qui sortira courant 2021.

Fab Morvan n'a jamais arrêté la musique. Il s'est notamment mis en scène dans une publicité KFC en 2016, pour une campagne baptisée "Be Real" ("Sois vrai" en anglais). Un duo avec l'actrice Fabienne Carat est en cours de réalisation, et le nouvel album de Fab verra le jour en 2021.