Biopic Grégory Lemarchal: Sofiane et Jean-Pascal règlent leurs comptes dans TPMP

Ambiance tendue sur le plateau de Touche pas à mon poste lundi 7 septembre 2020.Cyril Hanouna a joué les médiateurs entre Sofiane et Jean-Pascal Lacoste, deux anciens candidats de la Star Academy, vus dans des saisons différentes, qui avaient un avis divergent sur la diffusion de Pourquoi je vis, le biopic consacré à Gregory Lemarchal. D'un côté, "l'agitateur" s'est dit mal à l'aise face à ce projet qu'il estime destiné à "faire du business" et de l'autre, l'ex de Nabilla qui s'est emporté contre lui, le traitant notamment de "langue de p***". Ils étaient donc tous deux invités à régler leurs comptes sur C8. Un règlement auquel a pris part Francesca Antoniotti, autre ex-locataire du château.

La belle brune n'y est d'ailleurs pas allée de main morte pour faire valoir son opinion, reprochant à Jean-Pascal de les avoir critiqués injustement, elle et ses camarades, pour avoir pris l'initiative de faire un album hommage au chanteur décédé en 2007 de la mucoviscidose. Un projet initié par Mathieu Johann, lui aussi très remonté contre l'ex de Jenifer comme il l'a par ailleurs fait savoir auprès de Télé Loisirs. "Tu nous traites d'hypocrites, tu comprends que ça nous a peinés ! Pour nous, tu fais partie de la famille Star Academy, on crache pas sur les anciens ! T'as pas le droit de dire qu'on est hypocrites, Grégory nous unit tous", a donc défendu Francesca. "Mais je me demande : si vous vous voyez tout le temps comme vous le dites, pourquoi vous avez pas fait cet album avant ? Si le mot 'hypocrite' est trop fort pour vous, j'espère que les termes 'langue de p***' ne sont pas aussi forts", a renchéri le fiancé de Delphine Tellier. Ce à quoi Sofiane a persisté : "Pour moi, sur ce coup-là, tu l'as été, mais c'est pas grave !"

Finalement, c'est Pierre Lemarchal qui a clos le débat en rappelant que toute initiative avait pour but d'aider la recherche contre la maladie qui a emporté son fils. "TF1 a rendu mon fils heureux. TF1 a toujours été là pour l'association. (...) À partir du moment où la famille, Laurence, Leslie et moi-même, on a donné notre accord pour ce biopic, je ne vois pas la place que l'on peut laisser à la polémique."

Qu'on soit pour ou contre, Pourquoi je vis a en tout cas réalisé un record d'audience en réunissant plus de 7 millions de personnes devant leurs écrans.