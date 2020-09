Biopic de Grégory Lemarchal : Jean-Pascal Lacoste hostile et "mal à l'aise"

Si de nombreux fans sont impatients de découvrir le biopic réalisé en hommage à Grégory Lemarchal, ce n'est pas vraiment le cas de Jean-Pascal Lacoste. Le chroniqueur de C8 et ancien candidat de la première saison de la Star Academy a donné son avis, tranché, sur ce film. Le papa de Kylie (11 ans) et Maverick (7 ans) craint que les intentions de TF1 ne soient que du "business" et ne servent en rien la lutte contre la mucoviscidose dont est décédé Grégory en 2007.

Sans langue de bois, l'ancien trublion de la Star Ac' a livré son avis dans Touche pas à mon poste vendredi 4 septembre. Il a rejoint l'équipe à la rentrée. "Moi, ça me met un peu mal à l'aise. Je n'ai jamais eu de problèmes avec TF1, mais j'ai la sensation qu'on se sert beaucoup de ça. (...) Si on me dit par exemple, je ne sais pas, peut-être que c'est le cas, que TF1 fait ça pour que tout ce qui va être gagné en argent soit versé pour la recherche (sur la mucoviscidose, ndlr), je trouverais ça fantastique."

Il y a un peu trop le côté business

Interrompu par Benjamin Castaldi qui lui rappelle que TF1 a déjà organisé des collectes pour différentes associations, Jean-Pascal a poursuivi : "Moi, comme je le ressens, c'est qu'il y a un peu trop le côté business autour, malheureusement, de la maladie. Même quand il y avait la Star Ac', des fois je trouvais que c'était un peu trop. Si ça peut aider la recherche c'est bien mais moi, ça me met mal à l'aise."

Très touché par l'histoire et le parcours de l'ex-compagnon de Karine Ferri (qui a d'ailleurs récemment adressé une tendre déclaration à Grégory), Jean-Pascal a même ajouté qu'il ne préférait pas regarder ce biopic diffusé le 7 septembre 2020 sur TF1. "Ça me fait mal au coeur" a-t-il confessé, visiblement encore très touché par la disparition du chanteur.