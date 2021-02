Fab Morvan : La reconstruction après l'immense imposture Milli Vanilli

Avec Milli Vanilli, Fab Morvan a vécu le meilleur et le pire, une folle ascension et la descente aux enfers. Il raconte le parcours du duo qu'il formait avec le défunt Robert Pilatus. Conscient de leur imposture, le chanteur révèle qu'ils ont plongé dans la drogue.

C'est à Gala que Fab Morvan s'est confié. Le Français est revenu sur les années Milli Vanilli, le nom du duo porté aux nues à la fin des années 80 et descendu en flèche après découverte que son binôme Rob et lui n'étaient pas les interprètes de leurs tubes. "On était dépités, le soir après un show, de se retrouver dans nos chambres d'hôtel, seuls, comme des imposteurs, explique Fab Morvan. Rob et moi, nous étions dans tous les excès. On prenait de la coke, on fumait. On vivait notre rêve à moitié en s'anesthésiant, pour oublier le secret qui nous pesait. On pouvait faire 107 villes en 6 mois, puis s'arrêter et se shooter à tout."

Milli Vanilli est devenu un phénomène mondial en 1989, année de la sortie du second album du groupe, intitulé Girl You Know It's True. L'album se vend à plus de 30 millions d'exemplaires, un succès qui permet aux chanteurs Fab et Rob d'être nommés et de remporter un Grammy Award, pour la révélation de l'année 1989, à la cérémonie du 22 février 1990.

Le groupe Milli Vanilli fait alors l'objet de nombreuses rumeurs. On soupçonne le duo de chanter en playback sur scène, et Fab et Rob de ne pas être les voix enregistrées sur l'album plébiscité. Le rappeur Charles Shaw, qui a participé à l'enregistrement du single Girl You Know It's True de Milli Vanilli, révèle la supercherie en décembre 1989 à un journaliste du New York Newsday, avant de se rétracter. Il aurait reçu la somme de 150 000 dollars de la part du producteur du duo de Milli Vanilli, Frank Farian, pour revenir sur ses propos.

Soit je faisais une dépression, soit j'avançais.

Malheureusement, le mal est fait. "D'un coup, on est passés de tout en haut à tout en bas. Il a fallu gérer le vide. On nous a traités d'imposteurs, mais nous on a plutôt eu le sentiment d'avoir été séduits, exploités avant d'être esclavagisés, avec une petite notion raciste en plus : le côté 'Noirs lookés' qui tombaient bien, se souvient Fab à Gala. Rob Pilatus et lui ont avoué et ont restitué leur Grammy Award.

Robert Pilatus est mort en 1998 à l'âge de 32 ans, d'une overdose de drogue et d'alcool. Fab Morvan a échappé à ce triste sort. "Je n'ai pas eu le choix, soit je faisais une dépression, soit j'avançais. J'ai eu l'instinct de me battre", explique-t-il à l'hebdomadaire. Le chanteur est en couple avec une professeur de fitness et père de deux enfants (Sasha et Solange, 7 et 4 ans), nés de cette histoire d'amour.

Son autre romance, avec la musique, ne s'est jamais arrêtée. Fab Morvan travaille sur plusieurs projets. 2021 sera l'année de la sortie de son grand retour, avec un album solo.