Mimie Mathy brune et les cheveux longs, l'actrice est méconnaissable !

Depuis 1997, soit plus de vingt ans maintenant, Mimie Mathy campe le rôle de Joséphine Delamarre dans la série populaire de la première chaîne. Un personnage qui lui est maintenant indissociable tant les Français se sont attachés à cet ange gardien pas comme les autres. Pourtant, en 2013, Michèle Mathy (de son véritable nom) s'attirait les foudres de son public en révélant gagner un salaire de 250 000 euros par épisode. Six ans plus tard, en juin 2019, elle déclarait avoir divisé son salaire par deux pour permettre à la série de continuer à être produite.

En dehors de ses activités de comédienne, Mimie Mathy est également l'un des visages les plus importants de la troupe des Enfoirés, dont elle fait partie depuis 1994 et dont elle est devenue la marraine en 2008.