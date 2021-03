Miranda Kerr dévastée : ses grands-parents sont morts à quelques jours d'intervalle

Grâce aux réseaux sociaux, Miranda Kerr communique directement avec ses fans. Elle leur annonce une terrible nouvelle : la mort de sa grand-mère, survenue quelques jours après celle de son grand-père.

Miranda Kerr compte plus de 12 millions d'abonnés Instagram. Elle y a publié un diaporama de trois photos ce mardi 2 mars 2021, trois clichés la montrant au côté de sa grand-mère, décédée quelques jours plus tôt.

"Ma chère mamie est décédée le 27 février. Mamie, aucun mot ne peut décrire à quel point je suis reconnaissante de t'avoir eue, commence @mirandakerr. Tu es le coeur de notre famille. C'est grâce à toi que nous sommes si proches. C'est grâce à toi que nous avons la foi. C'est de toi que nous tenons notre impertinence. Tu as mis une lueur dans nos yeux. Tu as amené tant de lumière et d'amour dans ce monde, au travers de tous ceux que tu as rencontrés. Ta présence les a tous stimulés. C'est grâce à toi que je suis qui je suis."

L'ex-égérie de Victoria's Secret ajoute : "Tu m'as appris à aimer, à être attentionnée, à cuisiner, à avoir la foi, à être gracieuse, à m'habiller, à prendre soin de moi, de mon mari et de nos enfants. Tu m'as aussi appris à prier, à déceler l'humour et avoir de la compassion. Tu es notre boussole et tu le resteras, pour nos enfants et moi, pour le restant de nos jours... Embrasse papi pour moi. Je vous aime plus que des mots ne pourraient l'exprimer".