Miss Beauté nationale : Jean-Pierre Castaldi et Jérôme Anthony déchaînés

Les concours de beauté, à commencer par Miss France, passionnent des milliers de personnes, dont de nombreuses célébrités. Jean-Pierre Castaldi, Jérôme Anthony ou encore Philippe Candeloro ont vécu cette passion au plus près. Mardi soir, les trois hommes ont assisté à la finale de Miss Beauté nationale.

L'événement a eu lieu ce mardi 22 octobre 2019 aux Salons Hoche, avenue Hoche, dans le 8e arrondissement de Paris. Les prétendantes au titre de Miss Beauté Nationale ont défilé et se sont exprimées face à un public composé de stars, dont faisait partie Jean-Pierre Castaldi. L'acteur de 75 ans et papa du présentateur télé Benjamin Castaldi avait pour voisin de table Patrice Laffont. D'autres invités, à l'image de Martin Lamotte, Anne Richard et David Donadei l'ont également rejoint pour vivre la soirée à ses côtés.

Non loin d'eux, Jean-Michel Maire, les anciens patineurs Philippe Candeloro et Gwendal Peizerat, Jérôme Anthony ou encore Yves Lecoq ont également passé une soirée mémorable. Tous ont suivi avec attention les passages des candidates et se sont déchaînés lors du spectacle d'Indra.

L'édition 2019 de Miss Beauté nationale était organisée par CitéStars, qui oeuvre en faveur des enfants défavorisés et maltraités en Île-de-France. L'association a profité de l'événement pour fêter ses 21 ans d'existence et honorer ses soutiens. Jean-Pierre Castaldi, Lucien Jean-Baptiste, Martin Lamotte et Bebert, du groupe Les Forbans, ont quitté les Salons Hoche avec un prix.