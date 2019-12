Miss France 2020 : Miss Picardie 2019 légèrement blessée lors des répétitions

Elles sont trente à rêver de la couronne mais une seule d'entre elles sera sacrée Miss France 2020 ce samedi 14 décembre 2019, en direct sur TF1. En attendant le résultat final, toutes les Miss régionales travaillent d'arrache-pied pour offrir aux français un show de qualité et le plus divertissant possible. À moins de 24h de l'élection, l'heure est aux ultimes répétitions, sur la scène du Dôme de Marseille. Et si le stress s'empare de certaines d'entre elles, des petits bobos viennent en embêter d'autres...

Morgane Fradon, Miss Picardie 2019, peut en témoigner. Des heures de marche en talons ont valu à la jeune femme de s'écorcher le pied et l'ont contrainte à faire une pause. Des images diffusées vendredi 13 décembre, dans le journal de 13h de TF1 : "C'est les aléas des répétitions", commente la jeune femme de 20 ans, tout en gardant le sourire.

Il faut dire que ces fameuses chaussures à talon causent beaucoup de soucis aux candidates. Chaque année, une ou plusieurs Miss régionales chutent pendant le défilé. Une hantise omniprésente, encore renforcée par la présence d'escaliers sur la scène... "Les petits mouvements de chorégraphie à faire dans les escaliers... Ça j'appréhende un peu", avoue Andréa Galland, Miss Poitou-Charentes 2019.

Cette année, la soirée sera sur le thème des "Miss autour du monde". Une élection qui promet donc de magnifiques tableaux portés par la présence d'un invité de marque : le chanteur Robbie Williams. Quant au jury de cette 90e édition, il sera présidé par Amandine Henry, capitaine de l'équipe de France féminine de football. Mareva Galanter, ex-Miss France 1999, Denis Brogniart, présentateur phare de Koh-Lanta (TF1), les chanteurs Vitaa et Slimane ainsi que l'actrice Laetitia Milot et le chef pâtissier Christophe Michalak composeront le reste du jury de Miss France 2020.

Pour savoir qui sera la nouvelle Miss France 2020, rendez-vous le 14 décembre 2019, à 21h sur TF1 !