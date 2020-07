Miss France 2021 : L'élection de Miss Centre-Val de Loire en danger ?

L'élection de Miss France 2021 aura une saveur particulière. À cause des mesures sanitaires, Clémence Botino (Miss France 2020) et Sylvie Tellier n'auront pas la chance de se rendre à Tahiti pour élire Miss Tahiti 2020. Matahari Bousquet, qui avait gagné l'élection en juin 2019, gardera donc son titre pour une année supplémentaire. Mais elle ne pourra pas se présenter une fois de plus au concours. Et il se pourrait aussi qu'aucune jeune femme ne représente Miss Centre-Val de Loire. Alors que l'élection était prévue en septembre prochain, elle n'aura pas lieu cette année, car son organisateur, Jean-Jacques Sabourin, a révélé qu'il démissionnait de ses fonctions.

C'est auprès de La Nouvelle République qu'il a annoncé la nouvelle. "Depuis le début du confinement, nous avons abordé les différents problèmes avec l'ensemble des délégués lors de visioconférences. Et nous avons suggéré différentes solutions à l'organisation Miss France : tout d'abord une année blanche, comme beaucoup d'autres événements importants. Ou la désignation de nos premières dauphines pour participer à l'élection de Miss France 2021. Ces propositions ont été refusées", a tout d'abord expliqué Jean-Jacques Sabourin.

Il a donc évoqué l'idée de faire une élection à huis clos. Mais un détail lui a finalement fait rebrousser chemin et démissionner : "Ce qui a été accepté, mais il y a une seule condition : la présence obligatoire de Miss France. La présence de Miss France, c'est un chèque de 3 200 euros, sans compter les frais d'hébergement. (...) Avoir de telles exigences dans une telle situation m'est alors apparu totalement indécent. (...) Je vous avoue que je ne me reconnais plus du tout dans ce système, moi qui ai toujours agi par passion et bénévolement. C'est pour toutes ces raisons que j'abandonne la partie."

Sylvie Tellier réagit

Contactée par nos confrères, Sylvie Tellier n'a pas manqué de réagir à cette nouvelle. "Attristée et surprise", la directrice générale de la société Miss France a expliqué qu'elle ne comptait pas abandonner cette élection pour autant.

Sylvie Tellier souhaite organiser l'élection de Miss Centre Val de Loire. "Nous fêtons en 2020 le centième anniversaire de la création du concours. Nous devons organiser l'élection, à huis clos s'il le faut. Et avec du public à chaque fois que la législation et les conditions le permettront. J'ai effectivement demandé à mes délégués d'associer Miss France à leurs élections régionales. (...) Mais il n'y a de notre part aucune volonté de pressurer les organisateurs locaux", a-t-elle notamment déclaré. Les jeunes femmes qui espéraient prétendre au titre de Miss Centre-Val de Loire devront donc attendre qu'une décision soit prise.