Miss France : Comparée à un homme et victime d'attaques racistes, une candidate riposte en vidéo !

En décembre 2021, Amandine Petit a cédé sa couronne de Miss France à la belle Diane Leyre, qui représentait la région Ile-de-France. Si la belle brune a eu l'honneur d'être sacrée reine de beauté, elles étaient au départ 29 à tenter leur chance. Parmi elles, la belle Youssra Askry, Miss Normandie 2021. Si elle a eu un joli parcours, elle n'a pas fait l'unanimité auprès des internautes. Sur TikTok, la jolie brune de 24 ans répond aux critiques.

"Tu ressembles à Stromae", "On dirait un homme", "Mais regarde ses oreilles", "Pas très normande celle-là", "Un Top 15 et puis s'en va", peut-on lire sur une vidéo. Des mots écrits par certains téléspectateurs le soir de l'élection de Miss France 2022 et concernant la belle Youssra Askry. Face à ces attaques sur son physique, mais aussi à quelques remarques racistes, la reine de beauté réplique en citant son joli palmarès ! "Miss Normandie 2021, première au test de culture générale, première aux Olympiades, quatrième dauphine de Miss France", écrit-elle alors. Et de préciser : "J'ai vécu une aventure de fou furieux et ça personne ne pourra me l'enlever ! Je suis tellement heureuse et reconnaissante d'avoir vécu une année comme celle-ci."