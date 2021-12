Miss France : Marine Lorphelin s'est fait voler sa couronne et son écharpe

Perdre un soulier quand on est une princesse, c'est assez classique. En revanche, perdre son écharpe et sa couronne lorsqu'on est Miss, c'est loin d'être anodin. En 2016 soit trois ans après son sacre, Marine Lorphelin avait été volée par d'odieux individus alors qu'elle se trouvait dans un hôtel parisien. Après avoir laissé ses sacs et ses affaires dans le hall pour flâner dans le prestigieux établissement, Miss France 2013 avait découvert avec stupeur que son diadème en cristal blanc baptisé Fleur du temps du printemps réalisé par le créateur Julien Dorcel et que son écharpe de première dauphine de Miss Monde avaient été dérobées.

Prise par la panique, elle avait raconté sa mésaventure sur son compte Twitter. Pas prête à se laisser abattre pour autant, elle avait ajouté avec humour : "Quand la poisse te poursuit... Quelqu'un aurait une patte de lapin à me prêter ?" Malheureusement, de nombreux internautes s'étaient moqués de la triste aventure de Marine.

Sous le choc et un peu déçue, elle avait alors répondu : "Merci pour vos commentaires suite à la perte de ces objets très symboliques. Bien sûr qu'il y a des choses tellement plus graves. Et ceux qui ont ri de la situation, je vous souhaite de ne jamais subir de vol..." avant d'ajouter le hashtag #rirabien.

Heureusement, le créateur de bijoux Julien d'Orcel avait rapidement mis fin aux peurs de l'ancienne reine de beauté. "Hello @MarineLorphelin, on a une bonne nouvelle à t'annoncer en DM." avait-il écrit en légende d'un Gif représentant Rihanna mettre une couronne sur sa tête. Fort heureusement comme pour la jolie Cendrillon, une seconde couronne avait été conservée par le joaillier qui a pu lui faire parvenir son nouveau diadème très rapidement. "C'est comme tout bijou, des fois les couronnes s'abîment, des pierres sautent, on a toujours une réplique" avait-il expliqué aux journalistes de LCI.

Présente lors de l'élection de Miss France 2022, Marine Lorphelin a finalement donné des nouvelles de sa couronne disparue. Les recherches du diadème et de l'écharpe avaient été fructueuses puisque la police avait finalement retrouvé le butin "dans une poubelle". Qui l'aurait cru ?