Miss France : Sans nouvelles du Comité, la Miss handicapée lance un nouvel appel

Souvenez-vous, en décembre dernier, Nadjet Meskine, jeune mannequin toulousain en fauteuil roulant, avait interpellé Sylvie Tellier afin de lui demander d'ouvrir le concours Miss France aux jeunes femmes handicapées. Aujourd'hui, dans une interview réalisée par certains étudiants de l'École de journalisme de Toulouse (EJT), la reine de beauté a assuré avoir directement contacté le Comité, en vain...

"Je me suis dit pourquoi pas appeler le Comité au téléphone, y aller carrément au culot ! Ils avaient dit qu'ils me rappelleraient. J'ai rappelé, mais je n'ai toujours pas eu de réponse...", déclare Nadjet Meskine, dans une vidéo postée sur le compte Twitter de l'école. Sûre d'elle, la jeune femme était d'abord entrée en contact avec Sylvie Tellier : "Je me suis présentée, je lui ai expliqué ce que j'avais fait, ainsi que mon projet en lui disant que je voulais créer un concours officiel et que j'aimerais avoir son aide et sa collaboration", explique-t-elle.

Malgré toutes ses tentatives, Nadjet Meskine n'a eu aucun retour, ni du Comité ni de sa directrice générale. Une situation qui ne l'empêche pourtant pas de continuer de croire dur comme fer à son projet. "Je ne compte pas lâcher. Mais faut pas rêver, ça ne se fera pas du jour au lendemain...", assure-t-elle.



Si le premier objectif est de créer un concours à part, Nadjet Meskine espère pourtant pouvoir un jour participer à Miss France. "Pourquoi pas un jour mixer les deux ? Sylvie Tellier avait dit qu'elle ouvrirait le concours aux transsexuels, alors pourquoi pas à des personnes en situation de handicap ?", soulève-t-elle.