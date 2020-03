Miss France sexiste ? Gros coup de gueule de Sylvie Tellier et mise au point

Le 2 mars 2020, le Haut Conseil à l'Égalité sur le sexisme en France a épinglé plusieurs émissions de télévision, dont le célèbre concours Miss France. Agacée et ne comprenant pas ce rapport, Sylvie Tellier, la patronne des Miss France, a accordé un entretien très intéressant à nos confrères de Puremédias.com.

Miss France, une "caricature archaïque", aux critères de participation "discriminatoires", qui "normalise la femme objet" et "enferme les femmes dans des stéréotypes"... le Haut Conseil d'Égalité y est allé fort et Sylvie Tellier ne comprend pas ces reproches et précise – pour se défendre d'archaïsme – qu'on "on ne peut pas dire qu'il n'a pas évolué depuis 1920." Quant à la normalisation de la femme objet, la femme de 41 ans rappelle que les candidates sont libres de se présenter à l'élection et que loin d'être des objets, elles peuvent y "prendre la parole et s'engager pour des causes qui leur paraissent importantes". Elle donne des exemples : "Vaimalama Chaves sur le harcèlement scolaire, Laury Thilleman pour l'écologie ou moi-même qui, en 2002, qui aie boycotté l'élection de Miss Monde qui devait se tenir au Nigéria, dans un pays où on appliquait la charia à l'époque. Par ce boycott, suivi par 12 Européennes, nous avons réussi à délocaliser le concours dans un pays où ne s'appliquait pas la charia."

Le seul critère exigé est un critère de taille

Échaudée, Sylvie Tellier évoque ensuite les reproches réalisés par le Haut Conseil à l'Égalité sur le sexisme concernant l'interdiction d'avoir des candidates qui ont été mariées et la demande à ce qu'elles soient célibataires : "Nous n'interdisons absolument pas aux femmes d'être en couple. (...) les filles sont libres d'être en couple et de le mentionner publiquement si elles le souhaitent." Et la maternité dans tout ça ? "En aucun cas, lorsque Miss France est élue et qu'on lui propose ce contrat de travail, on ne lui interdit d'être maman. Et demain, si une Miss France qui tombe enceinte pendant son année de règne, nous n'allons pas la destituer ni la licencier, ce qui serait purement abusif", explique-t-elle.

Choquée que l'on réduise le concours Miss France à une élection qui oppose des femmes qui sont jugées sur leur physique, Sylvie Tellier rappelle sa vision de l'émission : "La beauté, c'est l'élégance d'une femme, son intelligence, son intelligence de coeur, son charisme et, bien évidemment, ses atouts physiques, des critères très suggestifs. C'est aussi pour cela que nous interdisons la chirurgie esthétique qui viendrait à réduire le seul concours Miss France à des critiques physiques. Le seul critère exigé est un critère de taille. Nous n'avons pas de critère de poids [Amandine Billoux, Miss Auvergne 2019, s'est révoltée contre le comité Miss France en octobre dernier. En accusant les organisateurs du concours de grossophobie, ndlr], de couleur de peau, de cheveux, d'yeux... Mais nos Miss passent un test de culture générale, sont soumises à un grand oral, ont des cours d'art de la table, de maintien, d'éloquence... Il n'y a pas de diktat de la beauté unique." A bon entendeur.