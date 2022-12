Miss France : Une candidate du Top 15 bafouille plusieurs fois et une blessée

Elle est présente chaque année, mais les téléspectateurs de TF1 ne s'en lassent pas. Il s'agit de la cérémonie Miss France, dont l'édition 2023 est diffusée ce samedi 17 décembre 2022. La soirée, présentée par Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier (qui vit sa dernière cérémonie) est retransmise en direct de la salle de spectacle de M.A.CH 36 située dans la ville de Déols, au nord de Châteauroux, en région Centre-Val de Loire. Les 30 reines de beauté en compétition se battent pour être celle qui, à l'issue de la soirée, succédera à Diane Leyre (Miss France 2022).

Cette cérémonie est placée sous le signe du 7e art. Le cinéma est en effet à l'honneur dans les neufs tableaux présentés cette année. C'est Titanic, de James Cameron qui a ouvert le bal pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. Un tableau qui a émerveillé le public comme le jury, composé de la judokate française médaillée d'or aux Jeux Olympiques Clarisse Agbegnenou, du producteur et acteur Dominique Besnehard, du comédien Arnaud Ducret, du chanteur Kendji Girac, de Bérengère Krief ainsi que de Marine Lorphelin (Miss France 2013) et du président de ce jury Francis Huster. Les shows se sont ensuite enchaînés et l'un des moments les plus attendus est arrivé.

Une Miss bafouille

Il est souvent redouté par les candidates en compétition car elles savent qu'il est déterminant. Il s'agit du fameux discours. Chacune des sélectionnées a pris la parole lors de l'annonce du Top 15. Et pour l'une d'elles, l'exercice s'est révélé plus difficile que prévu.

En effet, Orianne Galvez-Soto (Miss Aquitaine) a perdu ses moyens au moment de prendre la parole face au jury et au public. "Bonsoir à tous, je m'appelle Orianne Galvez-Soto, j'ai 23 ans, pardon...", a-t-elle tout d'abord déclaré avant de bafouiller une première fois. Après avoir repris ses esprits, elle a poursuivi : "Je suis maquilleuse et aussi directrice d'une jeune marque de bijoux : Richard Ross. Je suis de nature aventureuse et c'est pour cela que j'irais dans chaque région si vous m'élisez ce soir pour vous rencontrer. Pardon..." Une fois de plus, la reine de beauté a perdu ses mots. Encouragée par Jean-Pierre Foucault, elle ne s'est malgré tout pas laissée démonter. "Kendji je voulais vous adresser un message, je suis Bergeracoise, je pense que vous connaissez bien cette ville. Donc je vous pose la question : Est-ce qu'il ne serait pas temps de ramener la couronne dans le Sud-Ouest, et je vous promets que cette fossette qui serte de Soleil sera toujours près de vous. Je vous souhaite une excellente soirée, merci de m'avoir écoutée", a-t-elle conclu.

Espérons pour la jeune femme que cela ne la pénalisera pas pour la suite de l'aventure. Elle affrontera :

Marion Navarro (Miss Franche-Comté)

Indira Ampiot (Miss Guadeloupe)

Emma Guibert (Miss Pays de la Loire)

Flavy Barla (Miss Côte d'Azur)

Bérénice Legendre (Miss Picardie)

Florence Demortier (Miss Midi-Pyrénées)

Cameron Vallière (Miss Landegoc)

Chiara Fontaine (Miss Roussillon)

Agathe Cauet (Miss Nord-Pas-de-Calais)

Esther Coutin (Miss Rhône-Alpes )

Alissia Ladeveze (Miss Auvergne)

Sarah Aoutar (Miss Lorraine)

Marine Paulais (Miss Poitou-Charentes)

Axelle René (Miss Martinique)

De son côté, Marie Paulais (Miss Poitou-Charentes) a fait un émouvant discours. La jeune femme a révélé que par le passé, elle a été victime de violences conjugales. Elle a également expliqué qu'avant la cérémonie, elle s'était blessée. Elle s'est en effet fait "une entorse avant de venir". Mais comme on dit, "Show Must Go On".