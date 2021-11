Miss France 2022 : Les membres du jury dévoilés, des stars à la pelle !

Par Sandra Ratesson Chef de rubrique médias A bientôt 38 ans, Sandra Ratesson en a vu défiler des émissions de télévision, des animateurs et des candidats de télé-réalité. Membre de la génération Club Dorothée, elle a vu l’apparition mais aussi l’extinction de nombreux programmes. La scène du rapprochement physique entre Loana et Jean-Edouard dans la piscine de Loft Story, elle l’a vu en direct grâce à un abonnement ADSL d’époque.

16 photos

L'élection de Miss France 2022 est imminente et c'est aujourd'hui que le jury de ce très attendu événement est tombé. Dans un communiqué de presse, on apprend ainsi qui est le président du jury cette année et quelles sont les stars qui seront à ses côtés.