Miss France : Une candidate du Top 5 provoque la stupéfaction, la colère gronde

C'est l'une des soirées les plus attendues par les téléspectateurs de TF1. Chaque année, ils sont des millions à réserver leur samedi soir pour découvrir la cérémonie Miss France. Et nul doute que l'édition 2023 ne fera pas exception. Le public aime voir les jeunes femmes évoluer sur scène et parfois, ils se délectent (oui, avouez-le) quand un petit imprévu survient. Mais ils peuvent aussi être en colère. C'est d'ailleurs ce qu'il s'est passé ce samedi 17 décembre 2022.

C'est ce soir que la première chaîne diffuse la cérémonie de Miss France 2023. Une belle soirée retransmise en direct de la salle de spectacle M.A.CH 36 située dans la ville de Déols, au nord de Châteauroux, en région Centre-Val de Loire. Pour l'occasion, le 7e art est à l'honneur dans les neufs tableaux présentés. Et les finalistes seront annoncées lors d'une séquence qui rappelle les Oscars. Toute une génération de films est mise à l'honneur pour toucher tout le public. C'est Titanic, de James Cameron, qui a ouvert le bal. Harry Potter, les Avengers ou Amélie Poulain étaient aussi à l'honneur de cette soirée d'exception.

Les 30 Miss en compétition espèrent toutes être sacrées au terme de cette soirée et ainsi, vivre de belles aventures avec Cindy Fabre (qui remplace Sylvie Tellier) tout au long de l'année. Pour ce faire, elles se sont envolées pour la Guadeloupe fin octobre, pour le traditionnel voyage de préparation. Elles ont notamment eu un cours de catwalk ou de bonnes manières. Puis est venu le grand jour et elles ont toutes donné le meilleur d'elles-mêmes.

Après avoir découvert le Top 15, il était temps de découvrir les cinq finalistes de Miss France 2023. Et l'annonce de l'une des sélectionnées n'a pas vraiment plu. Axelle René (Miss Martinique) affronte Alissia Ladeveze (Miss Auvergne), Marion Navarro (Miss Franche-Comté), Indira Ampiot (Miss Guadeloupe), Agathe Cauet (Miss Nord-Pas-de-Calais). Et le public ne comprend vraiment pas pour quelle raison elle poursuit la compétition. "Même miss Martinique est choqué d'être parmi les 5 dernières", "Mais c'est quoi ce carré final ? Hein miss Martinique et Auvergne c' une blague ´#MissFrance2023", "Miss Martinique laissez-la partir, son sourire est un appel à l'aide", "Comment ça Miss Martinique qualifiée", a-t-on notamment pu lire.