Miss Monde 2020 arrêtée par la police après avoir agressé Miss Sri Lanka 2021

Humiliée publiquement sous les yeux de milliers de spectateurs, Pushpika a par la suite confirmé qu'elle n'était pas divorcée mais simplement séparée. La couronne a donc depuis été rendue à Mme De Silva après que les organisateurs de l'événement aient confirmé qu'elle n'était pas divorcée et donc tout à fait éligible au titre de Miss Sri Lanka 2020/2021.

Nous avons arrêté Caroline Jurie

Caroline Jurie, l'auteure de cette misérable agression, a depuis été arrêtée par la police puis relâchée sous caution le 8 avril 2021. "Nous avons arrêté Caroline Jurie et son associée Chula Manamendra dans le cadre d'une accusation d'agression et de dommages causés au théâtre Nelum Pokuna", a déclaré un haut responsable de la police, Ajith Rohana. Pushpika De Silva s'est également rendue au poste pour faire une déclaration à la police et compte intenter une procédure en justice contre Miss Monde 2020 pour la manière "déraisonnable et insultante" dont elle a été traitée. L'audience au tribunal a été fixée au 19 avril prochain, précise The Guardian.

Mme De Silva a par la suite déclaré aux journalistes qu'elle serait prête à abandonner les poursuites si Caroline Jurie lui présentait des excuses publiques. Malheureusement, celle-ci a refusé. "J'ai essayé de mettre fin à cette affaire à l'amiable, mais elle a refusé, a déclaré Mme De Silva. Je peux pardonner, mais pas oublier".

Sur Facebook, Pushpika Da Silva a également réagi à son agression et a déclaré : "Le monde entier a vu l'injustice qui m'est arrivée lors du dernier sacre de miss. (...) J'ai déjà pardonné à tous ceux qui m'ont fait une insulte si terrible. "Même si un diamant est mis dans un trou de boue, il ne diminuera pas sa valeur. Cet événement a rendu ma valeur plus importante et je suis devenue célèbre dans le monde d'une façon que je ne pouvais même pas imaginer. Mais en tant que personne qui aime beaucoup mon pays d'origine, je condamne fermement la honte qui est arrivée à mon pays devant l'international." Revenant sur son statut marital, elle ajoute : "Je suis toujours une femme non divorcée. Une vraie miss n'est pas une femme qui arrache la couronne d'une autre femme." Lors d'une conférence de presse, elle a annoncé vouloir être le porte-parole des "mères célibataires qui souffrent d'élever seules leurs enfants".