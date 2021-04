Une Miss se fait arracher sa couronne en pleine cérémonie !

Incidents vestimentaires, chutes de candidates, erreurs dans l'annonce de la gagnante... Les concours de beauté ne manquent jamais de rebondissements ! Celui de Miss Sri Lanka Monde n'y a pas échappé. La lauréate s'est fait arracher sa couronne, à cause d'une règle inédite...

La finale de Madame Sri Lanka Monde a eu lieu dimanche 4 avril 2021 à Colombo et était diffusée en direct à la télévision et sur Facebook. Le titre a été décerné à Pushpika De Silva. Émue après son couronnement, l'heureuse élue a salué le public et les téléspectateurs avant de rejoindre ses deux dauphines. Elle s'est ensuite précipitée en coulisses après s'être fait arracher sa couronne.

La coupable s'appelle Caroline Jurie. La Madame Sri Lanka Monde 2019 et actuelle Madame Monde a justifié son geste avant de passer à l'acte : "Une règle dit que l'on doit être mariée et pas divorcée, j'affirme donc que la couronne va à la première dauphine."

Effectivement, Madame Sri Lanka Monde et Madame Monde (Mrs. World en anglais) sont des concours réservés aux femmes mariées. Caroline Jurie pensait que Pushpika De Silva était divorcée et n'était donc pas éligible. Après vérification de son statut marital, le comité d'organisation lui a remis son titre. Pushpika est bien séparée, mais toujours légalement mariée.