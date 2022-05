Miss. Tic est morte

Le grand public, lui, retiendra sûrement la chevelure noire - qu'elle a elle-même longtemps arborée - de ses héroïnes graphées sur les murs de la capitale notamment, qui ont ouvert la voie à de nombreux artistes. Née d'un père immigré tunisien et d'une mère normande, Radhia Novat, de son vrai nom, commence à imprimer son art en 1985 dans les rues de la Butte-Montmartre - où elle a grandi - après un séjour en Californie.

Alors qu'elle représente en grande majorité des personnages de femmes fortes, elle s'expliquait sur le sujet. "J'utilise beaucoup la femme contemporaine, celle qu'on nous donne à voir dans la mode, la publicité. Parfois, ce n'est pas très bien compris, alors qu'on peut être jeune et jolie et avoir des choses à dire. Mais c'est vrai qu'on nous vend ce qu'on veut avec de belles filles. Du coup, je me suis dit: 'Je vais mettre des femmes pour leur vendre de la poésie." Résolument moderne et avant-gardiste, son art avait fini par attirer les marques au cours des années 2000. Elle avait, alors, collaboré avec Kenzo et Louis Vuitton.

La date de ses funérailles, "qui seront, selon ses souhaits, ouvertes aux publics", n'est pas encore connue, précise l'AFP.