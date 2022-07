Mohamed Cheikh (Top Chef) bientôt papa pour la 2e fois : sa femme Sofia est enceinte !

En plus d'être ressorti grand vainqueur de Top Chef (saison 12, en 2021), Mohamed Cheikh a gagné une place dans le coeur des Français. En effet, son restaurant éphémère au Jardin des plantes, le Manzili, a affiché complet tout l'été dernier. Et depuis, chacun de ses projets est accueilli avec joie. Il faut dire que le jeune chef ne chôme pas, au cours de sa vie professionnelle mais aussi personnelle. Après être devenu papa pour la toute première fois en octobre dernier, le voilà qui annonce la deuxième grossesse de sa femme Sofia !

C'est au cours d'un entretien accordé à Magic Maman que Mohamed Cheikh révèle la belle nouvelle. "Je vais vous faire une indiscrétion : ma femme est enceinte du deuxième", lance-t-il alors. Et de poursuivre à propos de cette deuxième grossesse qu'il annonce neuf mois après la naissance de son aîné : "Ce n'était pas spécialement prévu, mais nous sommes très heureux. En principe, il s'agira d'un autre petit garçon."

Mohamed Cheikh est déjà rôdé. Jeune papa, il appréhende moins l'arrivée de ce deuxième bébé. "C'est vraiment différent. Je me sens moins inquiet, je suis moins dans l'attente. Mais j'ai l'impression de faire plus attention dans ma femme", indique-t-il. Et de rendre un bel hommage à sa douce Sofia : "Big respect aux mamans. On ne le dit et on ne le dira jamais assez. Quel courage qu'ont les femmes qui donnent la vie !"

Le couple pourrait bien accueillir un deuxième garçon, après la naissance du petit Ihsaan. Lors de la grande finale de Top Chef, la belle était apparue en longue robe bleue ciel moulant un joli petit ventre. Toutefois, pas d'annonce officielle. Puis, au micro de RTL, le grand gagnant du célèbre concours culinaire de M6 avait évoqué le sujet. "J'ai une bonne nouvelle, ma femme attend aussi un petit bébé, le premier. Je pense que ça va me donner un peu d'occupation aussi !", avait-il déclaré.

Puis, c'est sur Instagram que Mohamed Cheikh avait annoncé que son premier enfant avait pointé le bout de son nez. "Bienvenue à Ihsaan dans la famille Cheikh", pouvait-on ainsi lire en légende d'une photo avec l'adorable petite main du bébé.

Toutes nos félicitations aux heureux parents qui agrandissent la famille !