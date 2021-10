Mohamed Cheikh (Top Chef) papa pour la 1re fois : sa femme a accouché, joli prénom pour bébé !

L'année 2021 aura été riche en émotions pour Mohamed Cheikh. Durant plusieurs semaines, il a tourné la douzième saison de Top Chef avant d'en ressortir grand gagnant lors de la finale diffusée le 9 juin dernier sur M6. Lors de cette folle soirée qui l'opposait à Sarah Mainguy, le candidat de la brigade d'Hélène Darroze était entouré de ses proches, et notamment de sa femme Sofia, à l'époque enceinte de leur premier enfant, un petit garçon. Ce mercredi 6 octobre 2021, la belle a accouché !

Mohamed Cheikh et sa belle sont sur un petit nuage. Ils viennent tout juste de devenir parents. Sur Instagram, le jeune chef de 28 ans partage l'heureuse nouvelle. C'est en story que le célèbre chef annonce l'arrivée de son bébé. L'adorable petite main du bébé apparaît avec un bracelet où est inscrit son joli prénom : Ihsaan. "Bienvenue à Ihsaan dans la famille Cheikh", lance l'heureux papa. Et de partager dans la foulée un autre cliché, de lui cette fois. Les cheveux en pétard, Mohamed Cheikh se dévoile "après une nuit blanche". Fatigué, mais ivre de bonheur !

Si le 9 juin 2021 la belle Sofia s'était affichée enceinte lors de la finale de Top Chef, pas un mot sur cette grossesse face à Stéphane Rotenberg... Ce n'est qu'au lendemain de la diffusion de cet ultime épisode du concours culinaire de M6 que Mohamed Cheikh a confirmé la belle nouvelle. "J'ai une bonne nouvelle, ma femme attend aussi un petit bébé, le premier. Je pense que ça va me donner un peu d'occupation aussi !", avait lancé le jeune chef au micro d'Isabelle Morini-Bosc, sur les ondes de RTL.

Depuis, Mohamed Cheikh s'est montré plutôt discret sur le sujet. Toutefois, il avait accepté d'évoquer sa vie maritale, et notamment le bel accueil des téléspectateurs à la jolie Sofia, voilée. "Si ça a permis de montrer une autre image, j'en suis fier, avait confié le chef du Manzili, restaurant éphémère au Jardin des Plantes à Paris. On peut pratiquer ses convictions sans faire chier le monde." Et de préciser, avec humour et en riant : "Attention, elle portait déjà le voile quand on s'est rencontré. C'est son choix personnel. Ce n'est pas Mohamed le tyran."

Aujourd'hui, c'est à trois, avec leur adorable petit garçon, que Mohamed Cheikh et sa femme Sofia avancent.

Toutes nos félicitations aux heureux parents.