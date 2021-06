Mohamed Cheikh, gagnant de Top Chef 2021 : Sa femme Sofia sublime, le public sous le charme

La grande finale de Top Chef 2021, diffusée ce mercredi 9 juin 2021 sur M6, était serrée. Mohamed Cheikh et Sarah Mainguy ont tous les deux brillé lors de l'ultime épreuve du concours culinaire. Mais c'est finalement le candidat d'Hélène Darroze qui ressort gagnant de cette douzième saison ! Au cours de la cérémonie des couteaux, Mohamed Cheikh a pu compter sur le soutien de ses proches et notamment de sa femme Sofia, qui fait fondre les téléspectateurs.

Discret sur sa vie privée, Mohamed Cheikh tombe l'armure en finale de Top Chef 2021. Le chef technique de 28 ans est entouré de plusieurs de ses proches avant l'annonce du verdict. Sa mère – déjà vue plus tôt dans le concours – ses amis, mais aussi et surtout son épouse Sofia sont présents.

La jeune femme apparaît en ensemble top/pantalon bleu ciel et voile crème qui met en valeur son visage lumineux. Ses yeux bruns et son joli sourire traduisent l'émotion qu'elle a d'être là, accompagnant son cher mari en finale de Top Chef 2021. "Mohamed, je te le dis souvent. Je suis fière de toi. Pour ton parcours, et pour la personne que tu es aujourd'hui. Pour ta joie de vivre, ton sourire que tu arbores, lance-t-elle. Sache que peu importe la couleur du couteau, ta victoire personnelle tu l'as eue. L'aventure de la vie continue. J'espère qu'elle sera longue et pleine de belles choses pour toi."

Mohamed Cheikh (Top Chef 2021) ému aux larmes par sa femme Sofia, son "joyau"

Une superbe déclaration qui a ému Mohamed Cheikh aux larmes. Le grand vainqueur du concours culinaire de M6 est resté comme à son habitude pudique. Mais en interview face caméra, il adresse quelques mots à sa belle Sofia : "Ma femme, c'est mon joyau, c'est mon bijou. Pour ce concours, elle était avec moi à 200%, elle m'a aidé. C'est un soutien qui est indispensable dans ma vie. C'est beaucoup d'émotion, c'est juste extraordinaire."

Dès le passage de la jeune femme à l'antenne de la Six, les internautes ont été nombreux à réagir. Sur Twitter, ils sont unanimes : Sofia est sublime, et le couple est "adorable", même "trop mignon".