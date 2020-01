Mollie Fitzgerald (Captain America), inculpée pour meurtre, se défendra seule

Alors qu'elle était déjà assez peu connue du grand public, Mollie Fitzgerald vient carrément d'enterrer sa carrière. L'actrice, qui avait tenu un tout petit rôle ("Stark girl") dans Captain America: First Avenger en 2011, a été arrêtée le 31 décembre 2019 pour meurtre.

Selon le Kansas City Star, la mère de Mollie, Patricia "Tee" Fitzgerald, âgée de 68 ans, a été retrouvée poignardée à son domicile dans la ville d'Olathe deux jours plus tôt, le 29 décembre 2019.

Placée en détention provisoire à la prison du comté de Johnson et accusée de meurtre au second degré, Mollie Fitzgerald devra payer une caution de 500 000 dollars si elle souhaite être libérée. Elle doit comparaître devant un juge ce jeudi 2 janvier. Interrogé sur ce drame, Gary, le frère de la victime, s'est dit "sous le choc". "Peu importent les circonstances, la perte d'une soeur est incommensurable", a-t-il déclaré. Patricia Fitzgerald venait tout juste de revenir vivre au Kansas, à quelques kilomètres de chez sa fille, après avoir vécu de longues années à Houston.

Mollie Fitzgerald est diplômée en droit de l'université de Houston et entend bien utiliser ses connaissances lors de son procès, rapporte le Kansas City Star. Elle s'est également opposée à ce que son ex-mari, Corey Jackson, soit appelé comme témoin. Toujours selon le journal, l'ancienne actrice est apparue jeudi en vidéo dans une salle d'audience du comté de Johnson pour accusation de meurtre au second degré.

L'enterrement de Patricia Fitzgerald aura lieu vendredi 10 janvier à Gardner. "Tee était l'une des plus gentilles personnes que vous auriez pu rencontrer, elle aidait toujours les gens et les animaux dans le besoin. Elle aimait le sport et c'était une excellente joueuse de tennis, c'était une grande fan des Rockets et de la NBA", peut-on lire dans sa nécrologie. Elle laisse derrière elle son mari Terry et trois enfants. La nécrologie ne fait pas mention de Mollie.

Durant sa carrière, Mollie Fitzgerald a également été l'assistante du réalisateur Joe Johnston ; elle a écrit le film à petit budget The Lawful Truth, sorti en 2014, ainsi que le court métrage The Creeps, en 2017. L'actrice de 38 ans avait décrit sa collaboration avec l'usine à blockbusters Marvel comme "l'une des meilleures expériences de [sa] vie".

Aux États-Unis, l'assassinat est un "meurtre au premier degré", tandis que le "meurtre au second degré" désigne un homicide volontaire non prémédité. Le département de police d'Olathe enquête toujours sur les mobiles de Mollie Fitzgerald.