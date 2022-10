Monica Bellucci et Alice Taglioni sublimes devant Laurent Gerra au bras de son amoureuse Christelle

Ce vendredi 21 octobre se tenait la cérémonie de clôture de la 14e édition du Festival de cinéma Lumière à Lyon. Le prix a été décerné à Tim Burton pour l'ensemble de la carrière. Il succède à la néo-zélandaise Jane Campion, lauréate de l'édition 2021.

De nombreuses personnalités sont venues assister au bouquet final de ce festival et au sacre du réalisateur américain. Raphaël Personnaz, Régis Wargnier, Danielle Thompson, Irène Jacob, présidente de l'Institut Lumière, Claude Lelouch, Vincent Perez et sa femme Karine Silla, Michèle Laroque, Vincent Dedienne, Vincent Lindon et beaucoup d'autres !

Une Alice Taglioni ravissante et une Monica Bellucci pimpante aux côtés de Tim Burton

Deux actrices talentueuses se sont également jointes à la fête : Monica Bellucci et Alice Taglioni venues sans leurs compagnons respectifs. Contrairement à Laurent Gerra qui est venu avec sa discrète et néanmoins très belle compagne Christelle Bardet. L'ex de Vincent Cassel, avec sa somptueuse chevelure noire, arborait une magnifique combinaison de couleur prune accompagnée d'une pochette noire tandis que la compagne de Laurent Delahousse, cheveux blonds attachés, a plus opté pour la simplicité avec un tailleur noir et blanc et une paire de baskets pour donner un petit côté décontracté. Les deux actrices n'ont pas manqué de féliciter le lauréat Tim Burton en prenant la pose avec lui en compagnie notamment de la chanteuse Imany, de Vincent Dedienne, d'Irène Jacob et Thierry Frémaux.

Lors de sa venue à Lyon où il a été chaleureusement accueilli par ses fans, Tim Burton, qui a également donné une masterclass lors du festival, s'est confié au micro de BFM Lyon : "C'est vraiment cool. Je me sens vraiment à la maison ici. Je suis tellement bien accueilli. C'est si spécial pour moi. C'est incroyable, c'est la première fois que je viens ici."