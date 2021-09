Monica Lewinsky divine en robe courte : elle sort le grand jeu et dévoile sa nouvelle coupe

C'est un temps que les moins de 20 ans ne doivent pas connaître... et pourtant, en l'espace de quelques jours, Monica Lewinsky est passée du statut d'inconnue totale à celui de sujet le plus discuté à travers le monde. Au milieu des années 90, la femme d'affaires de 48 ans aujourd'hui a entretenue une relation adultère avec le président des États-Unis, Bill Clinton. Une affaire qui va finir par éclater au grand jour en 1998. Un scandale sans précédent pour l'administration américaine qui vit une période de troubles comme rarement le pays en a connu. Plus de 20 ans après, le producteur de génie Ryan Murphy a décidé d'en faire le sujet principal de la troisième saison de sa série à succès, American Crime Story. Pour l'occasion, il a repris l'une des ses actrices fétiches, Sarah Paulson, ainsi que Clive Owen, qui incarnera Bill Clinton.

Monica Lewinsky a volé la vedette aux stars !

Pour la première de cette nouvelle saison qui se nomme Impeachment, Monica Lewinsky était bel et bien présente sur le tapis rouge. L'évènement, qui s'est déroulé à Los Angeles le 1er septembre, a regroupé l'ensemble des stars du casting, mais c'est bien l'ancienne maîtresse de Bill Clinton qui a volé la vedette ! Habillée d'une belle robe aux couleurs rouge, blanche et noire, celle qui a réussi à se construire une brillante carrière après cette histoire, était tout bonnement resplendissante sur le tapis rouge. Toute en beauté et affichant un sourire radieux, elle a illuminé la soirée par sa présence.

Il y avait une bonne raison à la présence de Monica Lewinsky hier soir, puisqu'elle est co-productrice de la série. On imagine donc que le récit et les évènements relatés devraient se rapprocher assez précisément de ce qu'il s'est passé dans les années 90.

Si Monica Lewinsky évoque rarement cette période de sa vie, elle avait fait une exception en 2018 en témoignant dans le documentaire The Clinton Affair. "Je n'en parle pas très souvent et ça ne me met pas toujours très à l'aise d'en parler. Ce n'est pas comme si je n'avais pas relevé qu'il était le président. Évidemment, je le savais. Mais je pense que, d'une certaine façon, dès le moment où nous étions ensemble pour la première fois derrière son bureau... La vérité, c'est que cela signifiait beaucoup pour moi qu'une personne que les autres désiraient me désire. Peu importe à quel point c'était mal, à quel point c'était malavisé, du haut de mes 22 ans à l'époque, c'est ainsi que je l'ai ressenti", déclarait-elle à l'époque.