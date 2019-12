Montaine (Les Marseillais) victime d'un accident de cheval, elle évite le pire

Montaine partage tout avec sa communauté, même lorsqu'il s'agit de mauvaises nouvelles. Lundi 9 décembre 2019, l'ancienne candidate des Marseillais a d'ailleurs annoncé avoir été victime d'un accident en story Instagram. Alors que cette passionnée d'équitation s'occupait de son cheval, l'animal lui a malencontreusement donné un coup de sabot. "J'avais le cheval en main et il a donné un premier coup de cul, il a levé le postérieur. C'était pas dans ma direction, donc j'ai pu esquiver. Mais ensuite, il m'a donné un coup de pied dans le coude. Sur le coup, je pensais réellement que mon bras était cassé. J'ai eu plein de chutes mais là, vraiment, c'était très douloureux. Il faut savoir qu'il est ferré à l'arrière, donc un coup de fer, c'est hyper douloureux", explique-t-elle.



La chérie du footballeur Maxime Lopez poursuit en relatant l'affolement qu'elle a ressenti à ce moment-là. "J'avais une doudoune, apparemment c'est ça qui m'a sauvé le bras. Quand j'ai enlevé la doudoune, j'avais le bras en sang. Donc de là, je me suis vraiment inquiétée. Je suis vite allée dans le club house, on a appelé les pompiers. Ils sont venus et je ne sentais plus mon bras, je n'arrivais plus à bouger mes doigts, donc je pensais vraiment que mon bras était cassé."

Heureusement, plus de peur que de mal pour la jolie blonde qui s'en sort plutôt bien. "Au final, j'ai un gros hématome, j'ai deux points de suture et j'ai le bras dans l'écharpe. J'ai un petit peu mal mais c'est minime par rapport à ce que j'aurais pu avoir", explique-t-elle consciente de sa chance. Montaine conclu son message avec sourire en remerciant les services et les équipes de l'hôpital Laveran à Marseille où elle a été admise. "Tout le monde a été super sympa, que ce soit les médecins, les infirmières... Ça fait vraiment plaisir de côtoyer du personnel compétent, gentil. C'est rare de nos jours, donc vraiment, ils ont été au top."