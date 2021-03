Morena Baccarin (Gotham, Deadpool) a accouché : l'actrice présente son troisième enfant

Morena Baccarin avait révélé sa grossesse le 11 décembre 2020, dans l'émission The Talk, présentée par Sharon Osbourne. Interviewée à distance, l'héroïne du film Greenland - Le dernier refuge (sorti en août 2020) et de la série Gotham avait surpris les internautes en dévoilant son ventre déjà bien rond.

Le petit Arthur est son troisième enfant, et le deuxième né de son mariage avec Ben McKenzie. Il a une grande soeur, Frances (5 ans) et un demi-frère, Julius (7 ans), le fils de Morena Baccarin et son ex-mari Austin Chick. Morena et Austin s'étaient unis en 2011 et avaient divorcé en mars 2016. L'actrice lui avait cédé leur luxueuse propriété de New York en guise d'adieux, ainsi que la coquette somme de 406 000 dollars, calculée par rapport à ses revenus durant leurs quelques années d'union. Elle lui verse également 3500 dollars tous les mois en guise de pension alimentaire.

Morena et Ben se sont fiancés en novembre 2016, avant de se marier le 2 juin 2017, jour de l'anniversaire de la jolie Brésilienne.