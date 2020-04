Mort d'Adam Schlesinger du Covid-19 : sa compagne raconte ses derniers jours

Le musicien Adam Schlesinger, leader de Fountains of Wayne, est mort à 52 ans après avoir contracté le coronavirus, le 1er avril 2020. Hospitalisé depuis mars et placé sous respirateur artificiel, cet artiste américain était réputé pour ses bandes originales. Suite à l'annonce de son décès, après un long silence, sa compagne Alexis Morley a raconté sur Instagram leurs derniers instants à deux.

Alexis a publié sur Instagram leur dernière photo ensemble, prise à Poet's Walk Park (État de New York). "Adam avait développé une passion pour les longues balades, qu'il appelait ses "randonnées". Nous y étions déjà allés auparavant (...) Cette nuit-là, après la promenade, il s'est réveillé à 4h du matin avec de la fièvre. Les rôles se sont inversés. D'habitude, c'est plus lui qui prend soin de moi", raconte la jeune femme.

"J'ai essayé de le mettre à l'aise, d'être son infirmière le temps que la fièvre baisse. On était sûrs qu'elle allait baisser, juste comme pour n'importe quel rhume. Il me disait : "Je vais bien, j'ai ma Alexis." Mais une semaine après, les choses ont empiré et je l'ai emmené à l'hôpital. Je n'étais pas autorisée à y entrer avec lui. J'ai conduit seule sur le chemin de la maison, terrifiée, mais nous avons passé la nuit à nous écrire, à faire des blagues, à être optimistes", raconte Alexis Morley sur Instagram.

"Il me disait à quel point il m'aimait et m'a remerciée pour avoir "sauvé (sa) vie". Le jour d'après, il était intubé. Je n'ai plus jamais pu entendre sa voix après. Au bout de dix jours (...), j'ai eu un appel à 3h du matin de l'hôpital. Il n'allait pas s'en sortir. J'ai demandé à le voir. Ils ont fait un aménagement spécial pour que je puisse le voir dans une unité pour patients atteints du Covid. Adam était beau et apaisé. Je suis si reconnaissante d'avoir pu passer cette dernière heure avec lui", a poursuivi Alexis Morley, qui précise que son compagnon était inconscient au moment de sa dernière visite.

De Tom Hanks à Jimmy Kimmel, de nombreuses personnalités avaient rendu hommage à Adam Schlesinger au moment de son décès.