Mort d'Amii Lowndes à 29 ans : l'actrice est décédée d'une mort subite et brutale

Voilà une mort tragique survenue chez les proches de l'actrice défunte. Amii Lowndes est décédée à l'âge de 29 ans. La comédienne aperçue notamment dans la très célèbre série Doctor Who en 2014 a succombé après avoir fait deux crises d'épilepsie.

C'est le Mirror qui a dévoilé cette triste information. Amii Lowndes est morte dans le jardin de ses parents à Bristol et les causes de ce décès sont bien mystérieuses puisqu'elle aurait succombé de SUDEP, un acronyme qui signifie mort subite et inexpliquée en épilepsie. Néanmoins, on sait qu'Amii Lowndes était sujette aux crises d'épilepsie. D'ailleurs, on apprend qu'elle en avait fait il y a quelques mois et que les premières ont eu lieu en 2018. Ses parents ne se doutaient pas alors que ces crises pouvaient être mortelles comme l'a expliqué sa maman au Mirror.

À la demande de la famille, une enquête a été ouverte pour mieux comprendre ce qu'il s'est passé et peut-être aider des familles qui sont dans le même cas. Et l'on découvre qu'Amii Lowndes voyait un neurologue mais que, malgré ces précédentes crises, il n'avait pas diagnostiqué l'épilepsie et ne l'a donc pas mise sous traitement.

"Même avec un diagnostic d'épilepsie et des médicaments appropriés, il existe toujours un risque de décès par SUDEP", a ajouté le médecin en charge de comprendre ce qu'il s'est passé. Il estime donc qu'une aide médicamenteuse n'aurait pas forcément pu sauver la jeune femme.

Amii Lowndes est mort le 15 juin dernier 2020, lors du premier confinement en Angleterre.