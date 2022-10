Mort d'Angela Lansbury : l'héroïne de la série Arabesque s'est éteinte à l'âge de 96 ans

C'est un des plus beaux monuments d'Angleterre qui s'en est allé. Angela Lansbury, âgée de 96 ans, est morte ce mardi 11 octobre 2022. La triste nouvelle a été annoncée par sa famille. "La comédienne "est morte paisiblement dans son sommeil chez elle à Los Angeles (...), cinq jours tout juste avant son 97e anniversaire", ont expliqué ses proches aux médias américains.

La comédienne semblait diffuser son charme et son talent, à l'écran comme sur les planches, depuis toujours. En Amérique, à Broadway, au Royaume-Uni, elle était une incontournable. La plus grande détective british - Enola Holmes n'a rien inventé -, c'était elle. Pendant huit ans, elle a incarné la flegmatique, maline et malicieuse Jessica Fletcher dans la série Arabesque. Mais impossible, bien sûr, de ne la résumer qu'à un seul rôle.

Le saviez-vous ? Angela Lansbury était la voix originale de Miss Samovard, la rondelette théière du dessin-animé La Belle et la bête. Il faut dire que la comédienne a entretenu une longue histoire d'amour avec les studios Disney. Outre son petit personnage de porcelaine, elle a collaboré près de trente ans avec les créateurs de Mickey, tantôt actrice, invitée ou narratrice. Elle a même chanté le titre Beauty and the Best - traduit en français par L'histoire éternelle -, qui a remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale en 1992 ! Dernièrement, elle a fait un petit passage éclair dans la suite des aventures de Mary Poppins, en 2018 avec Emily Blunt, à la fin du film, où elle vendait des ballons dans un parc. La retraite n'était décidément pas faite pour elle !

"Je n'ai jamais vraiment été consciente de l'âge que j'ai, aimait-elle expliquer à propos du temps qui passe. C'est comme faire du vélo. Je mets le pied à la pédale et je continue à avancer." Angela Lansbury laisse derrière elle deux enfants, Anthony, né en 1952, et Deirdre, née l'année suivante. Pour eux, elle était "maman". Pour d'autre, elle était "Angela". Mais officiellement, l'actrice était Dame Angela Lansbury. Née à Londres en 1925, naturalisée américaine, elle avait eu droit aux plus beaux égards de la part de son pays d'origine puisqu'elle avait été élevée au grade de commandeur dans l'ordre de l'Empire britannique par la reine Elizabeth II herself en 1994, puis au grade de dame commandeur au titre de la promotion du 1er janvier 2014 "pour services rendus à l'art dramatique et aux entreprises caritatives et pour sa philanthropie".

Pour tant de raisons, la disparition d'Angela Lansbury est un crève-coeur. "Travailler pour le cinéma n'a jamais cessé d'être rafraîchissant pour moi, s'amusait-elle. Je ne cesse de rajeunir, puisque ce travail me procure l'excitation et l'amusement de quelque chose qui est toujours nouveau. C'est un cadeau immense." Mais le cadeau, c'était elle, à n'en pas douter...