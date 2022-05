Mort d'Antoine Alléno : une grande étape franchie par ses proches malgré le deuil

Survenue dans la nuit du 8 mai dernier, la mort d'Antoine Alléno a profondément touché la France entière. Ce soir-là, alors qu'il quitte Burger Père et Fils sur son scooter accompagné d'une de ses collègues et amie, Antoine Alléno est percuté par un chauffard, Francky D, au abord du pont de l'Alma. Francky, ivre, sous l'emprise de stupéfiants et dont le permis avait été annulé, tentait de prendre la fuite après avoir dérobé un véhicule de luxe. Il a depuis été mis en examen et placé en détention provisoire à la prison de Fleury-Mérogis. La famille Alléno attend toujours d'en savoir plus sur le sort que lui réserve la justice et se bat à présent aux côtés des victimes des multi récidivistes, et aux cotés de leurs proches. Yannick Alléno, déterminé à faire payer celui qui a tué son fils, a créé une association baptisée Antoine Alléno en la mémoire de son défunt fils.