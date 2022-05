"Tu nous manques Toinou" : Yannick Alléno dévoile une bouleversante photo, 2 semaines après la mort de son fils

Les journées s'enchaînent et se ressemblent tristement pour Yannick Alléno. Il y a presque deux semaines, le chef cuisinier de 53 ans perdait son fils Antoine, tué dans un accident de la route à Paris. Un drame qu'il tente de surmonter entouré des siens, de sa famille de la gastronomie, de ses amis et de ses plus proches, mais cela n'empêche pas la tristesse et la nostalgie. Ce vendredi 20 mai sur son compte Instagram, Yannick Alléno a publié une vieille photo de famille sur laquelle Antoine, petit garçon, prend la pose au côté de son père dans une cave à vin : "Je vous promets ! C'est la dernière ! Mais celle-ci, je ne peux pas m'empêcher de vous la partager ! On sait d'où venait son goût de la vie ! Tu nous manques Toinou ! Nous t'aimons" a sobrement écrit Yannick Alléno.

Les internautes n'ont pas tenu rigueur de ce nouveau message adressé à son fils, bien au contraire. Ils savent, ou du moins imaginent, à quel point une telle perte peut être destructrice. Faire perdurer sa mémoire en évoquant les souvenirs partagés avec la personne est donc une bonne solution pour essayer d'aller de l'avant après une disparition si injuste.