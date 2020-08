Mort d'E-dison à 28 ans : l'entourage du youtubeur révèle la cause du décès

View this post on Instagram

Trs chre communaut, c'est avec une profonde tristesse que nous vous annonons le dcs de Maxence, survenu le mardi 28 juillet suite une chute. C'est durant ses congs que Max nous a quitt. Ses funrailles se sont droules avec sa famille et ses amis ce samedi 1er aot prs de Lille. Une vido est en prparation pour rendre hommage " comme il se doit " ce phnomne " ouffissime " que ft e-dison. Elle sera mise en ligne la rentre. Encore merci trs chre communaut pour votre soutien sans faille depuis la cration de la chane et merci de respecter sa mmoire dans la dignit. Dormez bien, rvez bien c'est important et surtout n'oubliez pas d'innover ! Ciao