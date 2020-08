Mort d'E-dison : Le youtubeur Maxence Cappelle est décédé à 28 ans

Grâce aux réseaux sociaux, les célébrités et influenceurs se constituent des familles virtuelles. Celle de E-dison est en deuil. Le youtubeur français est mort à l'âge de 28 ans.

La terrible nouvelle a été annoncée par La Voix du Nord. Le quotidien révèle qu'E-dison, de son vrai nom Maxence Cappelle, est mort le mardi 28 juillet 2020. Le youtubeur avait 28 ans. Il était marié et père de deux enfants. Ses obsèques ont eu lieu ce samedi 1er août au Maisnil, dans le Pas-de-Calais, à environ une heure et soixante kilomètres de la ville de Fournes-en-Weppes, d'où il était originaire. À ce jour, la cause de sa mort reste inconnue mais la piste du suicide est évoquée.

E-dison était très suivi sur YouTube où il publiait des vidéos drôles et expérimentales. Sa chaîne compte près de 750 000 abonnés.