Mort d'Étienne Draber : l'acteur de P.R.O.F.S emporté par la Covid-19

L'année 2021 commence avec une triste perte pour l'audiovisuel français. L'acteur Étienne Draber est décédé à Paris le lundi 11 janvier à l'âge de 81, succombant à la Covid-19. Une information confirmée par Jean-François Guyot, journaliste de l'AFP. Il était principalement connu pour son second rôle marquant dans le film P.R.O.F.S, au côté de Patrick Bruel où il interprétait le CPE du lycée.

Étienne Draber a commencé sa carrière au théâtre dans les années 1960 avant d'être recruté par la télévision. On a pu l'apercevoir dans Le miel et les abeilles, Les Cordier juge et flic, H, Le juge est une femme, Commissaire Moulin, mais aussi Plus belle la vie. Dans les années 1980, Étienne Draber était un abonné aux seconds rôles, notamment dans les Sous-doués (Claude Zidi), Milou en mai (Louis Malle).

Patrice Leconte l'appréciait tout particulièrement, le recrutant dans quatre films : Les grands ducs, Ridicule, Rue des plaisirs ou encore Mon meilleur ami. Étienne Draber avait également travaillé avec Gad Elmaleh, pour Coco, Dominique Farrugia dans L'amour c'est mieux à deux ou encore Didier Bourdon, avec 7 ans de mariage. Plus récemment, il était à l'affiche de la pièce de Laurent Ruquier, Parce que je la vole bien ! et au cinéma avec J'ai perdu Albert, de Didier Van Cauwelaert.