Mort d'Irène Papas : Anthony Delon et Nikos Aliagas très touchés, leurs hommages à l'immense artiste

Irène Papas n'est plus. L'actrice grecque est morte ce mercredi 14 septembre à 93 ans. Elle était devenue célèbre après ses apparitions remarquées dans des films de renommée internationale comme Les Canons de Navarone et Zorba le Grec. Irène Papas était l'une des actrices grecques les plus célèbres à l'étranger, ayant joué dans plus de 50 films pendant sa carrière, qui s'est étalée sur six décennies.

Nikos Aliagas, l'animateur le plus français des Grecs, lui a rendu hommage sur son compte Twitter en apprenant la nouvelle : "Une immense artiste grecque vient de s'éteindre à l'âge de 93 ans, Irène Papas... Les canons de Navarone, Z, Zorba le Grec, Electre, Les frères Siciliens... Elle avait travaillé avec les plus grands et avait enregistré également un album mémorable avec le regretté Vangélis", a-t-il écrit. Anthony Delon a lui aussi réagi, sur Instagram cette fois-ci : "Irene Papas , tragédienne moderne, la plus grande actrice Grecque de sa génération. J'ai eu la chance de tourner avec elle dans Chronique d'une mort annoncée. Sa beauté était aussi sans égal."