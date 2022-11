Mort d'Olivier Metzger à 49 ans, victime d'un brutal accident de la route

Le photographe de renom Olivier Metzger, âgé de 49 ans, a été victime d'un grave accident de la route à Arles le 2 novembre 2022. Le drame a eu lieu entre un poids lourd et une voiture qui se sont percutés frontalement dans un virage. Le conducteur de la voiture est décédé sur le coup, tandis que le passager a été grièvement blessé et a été héliporté en urgence à Marseille. Le chauffeur du poids lourd a été légèrement blessé et a été pris en charge par les secours arlésiens et transféré à Nîmes. La gendarmerie a fermé la circulation sur les deux voies le temps de la venue des experts.

Olivier Metzger était représenté par l'agence Modds qui a relayé la triste information : "Hier modds a perdu un membre de sa famille. Le photographe Olivier Metzger nous a quittés dans des circonstances tragiques. Notre peine est immense. Il n'y a pas de mots, nous pensons à Rosanna, à sa famille."