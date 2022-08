Mort d'un homme et un enfant dans le crash d'un planeur : "Je me suis précipité vers l'autoroute"

Un drame qui aurait pu se transformer en carnage, tel est le sentiment après cet impressionnant crash de planeur en Savoie ce 25 août 2022, au bord de l'autoroute A430. Le pilote et un enfant d'une dizaine d'années qui était passager du véhicule, type aéronef, sont décédés. Les faits se sont déroulés vers 13h15, non loin de l'aérodrome d'Albertville d'où l'appareil venait de décoller, selon la préfecture de la Savoie.

L'accident s'est produit entre la bretelle d'accès au péage de Saint-Hélène-sur-Isère, particulièrement fréquentée notamment en cette période de fin de vacances scolaire. Un témoin, qui habite non loin des lieux, a raconté au quotidien le drame : "J'ai vu le planeur passer au-dessus de chez moi et son moteur s'est arrêté d'un coup. Il a viré sur la droite, a plongé et s'est écrasé vraiment au bord de l'autoroute. Le crash a été impressionnant. Il y a eu un grand boum. Je me suis précipité vers l'autoroute pour arrêter la circulation. À quelques mètres près, le planeur aurait pu s'écraser sur des voitures. L'une de ses ailes dépasse d'ailleurs sur la voie droite de l'autoroute. Il y aurait pu avoir un sacré carnage. Ça a été limite."