Mort d'une jeune TikTokeuse de 16 ans : la piste du suicide privilégiée ?

Siya Kakkar, une adolescente de 16 ans, se serait donné la mort. Très populaire sur TikTok, cette jeune Indienne avait plus d'un million d'abonnés sur la plateforme de vidéos courtes. Comme le rapportent plusieurs médias locaux, elle est décédée à New Delhi (Inde), le jeudi 25 juin 2020. Aucun autre détail n'a émergé sur les circonstances de sa disparition. Elle n'avait pas publié de message inquiétant sur ses réseaux sociaux.

C'est son manager, Arjun Sarin, qui a annoncé la triste nouvelle. D'après le Daily Mail, une enquête de la police serait en cours pour déterminer les causes du décès de Siya Kakkar. "Je lui ai parlé la nuit dernière pour un nouveau projet et elle avait l'air normal. Ça doit être dû à un problème personnel, sa vie professionnelle allait très bien. Siya était très intelligente et elle avait beaucoup de talent", a-t-il expliqué dans un communiqué publié sur Instagram.