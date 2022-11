Mort d'une star du rugby à 39 ans : découverte macabre après une inquiétante disparition

C'est une nouvelle bien triste pour tous les amoureux de sport et les fans de rugby en particulier. Après un week-end pourtant festif avec la belle victoire du XV de France face à l'Afrique du Sud au stade Vélodrome de Marseille en présence de Charlene et Albert de Monaco, le rugby français s'est réveillé hier avec une bien triste nouvelle. La mort d'un ancien joueur professionnel a été annoncée hier après-midi... Arrivé en provenance des îles Fidji pour venir jouer en France en 2008, ​​Akuila Nawerecagi a évolué au sein de plusieurs clubs français. S'il a démarré sa carrière du côté de Lons-le-Saunier, il est ensuite parti à la Section Paloise (Pau) pendant trois saisons.

Resté trois saisons dans le club qui évoluait alors en Pro D2 (la deuxième division française), il est ensuite parti à l'US Bressane avant de terminer sa carrière en 2014 du côté de Chalon-sur-Saöne. Suite à sa prolifique carrière, le Fidjien âgé de 39 ans a décidé de rester en France et s'était installé à Mercurey (Saône-et-Loire) où il vivait avec ses enfants. Leur mère vivait non loin d'ici, à Couches, et c'est sur une route située entre les deux villes que le corps d'Akuila Nawerecagi a été retrouvé. D'après les informations du journal de Saône-et-Loire, ce dernier était porté disparu depuis la nuit de jeudi à vendredi après qu'il a quitté son domicile.

Retrouvé sans vie dans sa voiture

Inquiète, une voisine de l'ancien rugbyman a appelé la gendarmerie pour leur signifier l'absence prolongée de l'ancien sportif. C'est finalement samedi après-midi que la voiture d'Akuila Nawerecagi a été retrouvée accidentée. C'est un automobiliste qui a fait la macabre découverte et d'après les premiers éléments de l'enquête, le rugbyman aurait perdu le contrôle de sa voiture alors qu'il se trouvait sur la route départementale 978. La présence d'un épais brouillard au moment de l'accident pourrait être à l'origine de ce drame, qui a durement touché son ancien club de Pau. "La Section a appris avec beaucoup de tristesse la disparition d'Akuila Nawerecagi, joueur du club entre 2009 et 2012. À sa famille, ses amis et ses proches, nous présentons nos plus sincères condoléances", a commenté le club sur ses réseaux sociaux.