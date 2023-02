Mort de Barbara Weldens, électrocutée sur scène : le responsable, "traumatisé" enfin condamné

Ceux qui étaient présents ce jour-là ne l'oublieront jamais : alors que la chanteuse Barbara Weldens se produisait sur scène dans le cadre d'un festival du Lot, le 19 juillet 2017, la jeune femme s'était brutalement effondrée en descendant chanter devant la scène, terrassée par une brutale et très violente électrocution. Enceinte de six mois au moment de sa mort, son bébé n'avait pas survécu non plus.

Un véritable drame dont les experts n'ont pas tardé à trouver la source : selon eux, rien à voir avec l'orage qui grondait à ce moment-là. En effet, le choc électrique serait surtout lié à deux projecteurs branchés à la va-vite par des musiciens qui s'étaient improvisés techniciens et avaient tout relié à une armoire électrique sans disjoncteur. Un "bricolage inconscient" selon l'un des techniciens, qui a coûté la vie à la chanteuse : avec un disjoncteur, le courant se serait automatiquement coupé et elle n'aurait rien senti.

Sans parler des fils à découvert de son micro, qui, lorsqu'ils ont été mis en contact avec le branchement défectueux du micro, ont créé un cocktail mortel pour la jeune femme. Celle-ci étant pieds nus, l'accident était presque inévitable. Rien à voir, donc, avec l'orage, mais plutôt avec une défaillance humaine symboliquement punie ce jeudi 16 février : l'homme qui a reconnu avoir branché les projecteurs sans avoir aucune formation, a été condamné à 18 mois de prison avec sursis, deux mois après le procès en décembre. Le responsable du son, quant à lui, a été relaxé. Les compagnies d'assurances devront enfin verser jusqu'à 20 000 euros de dommages et intérêts à la famille de la chanteuse.

Une petite fille qui a "sa vie à faire" sans sa maman

Un drame qui a beaucoup touché le principal accusé, abattu d'être "pratiquement le seul à être accablé". Traumatisé à vie par ce jour-là, il a d'ailleurs confié à nos confrères de La Dépêche avoir totalement changé de vie : "Je suis choqué par le drame, ma vie a changé. Je suis parti à la retraite, je fais autre chose". Mais regrette que les poursuites contre la mairie de la ville, également coupable de défaillances selon lui, aient été abandonnées.

Un homme que l'avocat de la famille de Barbara n'a pas voulu accabler : saluant une sanction "symbolique", il a rappelé qu'on "est dans un milieu où le risque est une chose entendue depuis l'enfance. Chacun d'entre eux est bricoleur. Là où il n'y a pas d'argent, comme les petits festivals, il y a beaucoup de bricolage. Accabler quelqu'un en particulier n'est pas nécessaire". Satisfait, il a notamment eu une pensée pour la petite fille de la chanteuse, qui a "sa vie à faire sans le soutien de sa maman". Et bien sûr, pour la jeune femme, enfin en paix...