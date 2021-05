Mort de Bernard (Koh Lanta) : Denis Brogniat "très triste", une ex-camarade évoque un "combat secret"...

Bernard Deniaud était connu comme candidat de Koh-Lanta, mais il était aussi et surtout un ancien guide nature passionné de voyages et trekkeur à ses heures perdues. Autre activité qu'il pratiquait avec amour : les virées en trottinette. L'aventurier décédé à l'âge de 69 ans avait traversé l'Australie sur deux roues et avait même traversé le Dakar-Paris ainsi.

Comme le précise l'animateur star de la Une, Bernard Deniaud a marqué le jeu lors de l'édition Koh-Lanta : Malaisie, diffusée entre novembre 2012 et février 2013 sur TF1. Après un temps dans le clan des bannis, il avait intégré l'équipe Mawar jusqu'à la réunification. Le grand sage de l'aventure avait atteint la mythique épreuve de la course d'orientation, où il avait échoué. Cette saison avait été remportée par Ugo. Depuis cette unique participation à Koh-Lanta, Bernard Deniaud n'a pas été revu dans une saison All Stars mais partageait son quotidien sur sa page Facebook.

Toutes nos condoléances à la grande famille Koh-Lanta et aux proches de Bernard Deniaud.