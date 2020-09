Mort de Bertrand-Kamal (Koh-Lanta) : la nouvelle saison lui sera "dédiée"

La nouvelle a l'effet d'une bombe. Bertrand-Kamal a succombé à son cancer du pancréas dans la soirée de mercredi 9 septembre 2020, seulement quelques jours après avoir révélé qu'il était malade. Il n'avait que 30 ans. Sa mort a bouleversé son entourage, dont font partie ses camarades de Koh-Lanta ou encore Denis Brogniart, mais aussi les internautes, qui avaient vu en lui lors des premiers épisodes un candidat de taille.

C'est donc tout naturellement que Alexia Laroche-Joubert, la présidente d'Adventure Line Productions, la société qui produit Koh-Lanta entre autres, lui a rendu hommage sur sa page Instagram. "Toute la famille ALP et les aventuriers de cette saison se réveillent tristes ce matin. BK comme tout le monde le surnommait, était un aventurier particulier pour nous, libre dans sa tête, bercé d'amour par ses deux parents, il irradiait la bonne humeur et la joie de vivre auprès de tous. Pour les aventuriers de cette saison, c'est un respect pour ses qualités d'aventurier et humaines qu'ils garderont dans leur coeur. Nos pensées vont à Samir, Annick, sa soeur et son frère qui tous ont été à ses côtés pour l'accompagner jusqu'au bout."

La chaîne TF1 a elle aussi témoigné de sa tristesse à travers un communiqué officiel pour saluer la mémoire de Bertrand-Kamal, un "aventurier émérite". "Fédérateur au sein de son équipe et qui de ses propres mots 'ne lâchait rien face à la difficulté de l'aventure', Bertrand-Kamal a marqué cette édition dès son arrivée aux Fidji. Ses adversaires dans le jeu comme ses partenaires ont aimé son fair-play, sa camaraderie et son sourire communicatif dont il ne s'est jamais départi. Depuis de longs mois, Bertrand-Kamal a fait preuve d'un courage exemplaire face à la maladie, soutenu par ses parents et ses proches. Toutes les équipes d'ALP, de TF1, et les aventuriers qui avaient noué des liens forts avec lui se souviendront d'un homme attachant, doté d'un humour et d'une joie de vivre sans faille", peut-on lire.

La production, en accord avec Alexia Laroche-Joubert et les proches de Bertrand-Kamal, a assuré que cette saison des 4 Terres lui serait "dédiée".