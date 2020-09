Mort de Bertrand-Kamal (Koh-Lanta) : une polémique éclate, Hadja calme le jeu

"Ces derniers jours étaient hyper compliqués pour moi. Je voulais faire une mise au point. Je reçois pas mal de messages concernant d'autres aventuriers notamment Dorian et Matthieu. Certains me disent : 'Embrouille-les, tu gueules pas sur eux alors que ton pote est décédé.' Vous savez, chacun réagit comme il veut suite à un décès. Vous trouvez ça maladroit de leur part... Certains me disent : 'Ils mettent des grands textes sur les réseaux sociaux, mais derrière ils s'enjaillent.' Je le répète, mais pour moi, chacun réagit comme il veut. On ne peut pas dire aux gens d'arrêter de vivre", a lancé la handballeuse.

Et de poursuivre : "C'est sûr que moi, je ne pourrais pas faire ça, Beka c'est comme un frère, mais si certaines personnes se sentent même en deuil de faire ça, bah écoutez chacun réagit comme il le veut. Arrêtez d'essayer de créer du conflit. Il n'y a rien de méchant dans ce qu'ils font. Il faut relativiser." Une mise au point on ne peut plus claire !