Mort de Betty White : La cause de son décès révélée après les rumeurs

Émotion et hommages ont déferlé après l'annonce de la mort de Betty White. La cause du décès vient d'être révélée. L'actrice de 99 ans n'a pas succombé au vaccin contre la Covid-19, comme l'indiquait une insistante rumeur.

L'info est signée TMZ ! Le site américain a publié le certificat de décès de Betty White, établie par le département de santé publique du comté de Los Angeles. L'icône hollywoodienne apparue notamment dans les séries La croisière s'amuse et That's 70 Show, est morte le vendredi 31 décembre 2021. Sa disparition est due à une attaque vasculaire cérébrale (ou AVC), survenue six jours plus tôt, le 25 décembre 2021.

TMZ précise que Betty White était opérationnelle après cette crise. L'agent de la défunte, Jeff Witjas, avait en plus ajouté qu'elle était morte paisiblement dans son sommeil. Betty White avait 99 ans. Elle aurait célébré son centenaire le lundi 17 janvier 2022.