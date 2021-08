Mort de Brian Travers, membre du groupe UB40 à 62 ans

Les fans et membres du groupe sont donc en deuil et ont partagé beaucoup de messages de soutien aux proches du saxophoniste. UB40 a révolutionné la scène britannique avec ses chansons engagées et rythmées. Les titres les plus connus du groupe sont Red Red Wine et Falling in Love With You.

Le groupe UB40 qui tire son nom d'un formulaire de demande d'allocations chômages, a vendu plus de 100 millions d'albums à travers le monde. Les membres d'UB40 ont également collaboré avec de nombreux artistes étrangers comme Nuttea ou Alpha Blondy.