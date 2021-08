Obsèques de Jacob Desvarieux (Kassav') : L'émotion de Firmine Richard et Babette de Rozières

Mort à 65 ans, le vendredi 30 juillet 2021, Jacob Desvarieux, co-fondateur du groupe Kassav', a laissé de nombreux fans en peine. Disparu des suites d'une infection au virus de la Covid-19, le musicien s'est éteint au CHU de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, où il avait été hospitalisé le lundi 12 juillet après avoir été testé positif au coronavirus. Diabétique, il avait d'abord subi une greffe rénale avant d'être considéré comme une personne à risque, malgré sa vaccination contre la Covid-19. Car, à titre de rappel, ce dernier avait d'ailleurs reçu trois doses de vaccins. Mais peu de temps après son arrivée à l'hôpital, il avait rapidement été plongé dans un coma artificiel jusqu'à sa mort.

Des premières obsèques avaient alors été organisées en Guadeloupe, jeudi 5 août en privé, "à la demande de la famille" ainsi que dans le respect des règles sanitaires. Une cérémonie également diffusée en direct sur la page Facebook du groupe qui avait permis aux nombreux fans du musicien de lui rendre un dernier hommage. Mais durant cette même cérémonie, sa fille avait pris la parole afin de partager ses souvenirs de son père. Sans oublier de mentionner aux personnes présentes à quel point il était très absent au quotidien : "Bonjour, je suis sa fille. Je voulais juste dire quelques mots...". Et de poursuivre : "Mes frères et moi n'avons pas beaucoup connu notre père personnellement, mais on a développé beaucoup d'amour pour lui, malgré tout. Il y a des personnes qui ne l'ont jamais côtoyé, mais qui le chérissaient, comme on a pu le voir ces derniers jours", avait-elle exprimé.

Samedi 14 août 2021, c'est à Paris que s'est déroulé un dernier hommage au chanteur. Une messe célébrée à l'église Saint-Sulpice à Paris, qui a réuni plus de six cents personnes dont : le père Marcel Crépin, Victorin Lurel, Douglas Mbida, membre du groupe Kassav', mais aussi la cheffe Babette de Rozières, ainsi que les acteurs Firmine Richard, Jacques Martial et le chanteur lyrique Fabrice di Falco.