Jacob Desvarieux, père absent : sa fille s'exprime pour la première fois

La mort de Jacob Desvarieux, survenue le 30 juillet dernier, a ému bon nombre de fans du groupe Kassav' partout dans le monde. Hospitalisé le 11 juillet et plongé dans un coma artificiel, le chanteur s'est éteint à l'âge de 65 ans. Ses obsèques, qui se sont déroulées dans l'intimité et le respect des restrictions sanitaires, ont eu lieu le jeudi 5 août, en Guadeloupe. Durant la cérémonie, diffusée sur Facebook, prières et musiques se sont mêlées. La fille unique du chanteur a pris la parole et a fait des révélations surprenantes ! Timidement, la jeune femme, qui était vêtue d'une robe noire, s'est placée devant le pupitre.

Devant l'assemblée, elle a déclaré, émue : "Bonjour, je suis sa fille. Je voulais juste dire quelques mots...". Avant de poursuivre : "Mes frères et moi n'avons pas beaucoup connu notre père personnellement, mais on a développé beaucoup d'amour pour lui, malgré tout. Il y a des personnes qui ne l'ont jamais côtoyé mais qui le chérissait, comme on a pu le voir ces derniers jours", a-t-elle confié.

La jeune femme, dont on ne connaît pas le nom, a ensuite partagé un joli rappel. "Même si la Mort apporte beaucoup de tristesse à beaucoup de monde, elle nous aide à nous rapprocher de la vie, à penser à ce qui importe et à oublier les rancoeurs."

Mort de Jacob Desvarieux : ses joyeuses obsèques sur Internet

Malgré la tristesse, il semble que la fille du défunt a su faire preuve de courage. "Mes frères et moi avons perdu notre père. D'autres ont perdu en cet homme une source de joie, un être cher. Mais pour réussir à aller de l'avant, il faut se concentrer sur ce qui nous entoure", a-t-elle conclu.

La cérémonie s'est achevée par le portage à l'épaule du cercueil, qui a été entrepris par quatre hommesdansants sur un titre du groupe Kassav'. Jeux de lumières, fumée..: les obsèques de Jacob Desvarieux étaient très festives et ont été retransmises en direct via la page Facebook et la chaîne Youtube du groupe.

Jacob Desvarieux était père de quatre enfants issus d'une précédente union. Sa complice de toujours Jocelyne Beroard a annoncé que Kassav' pourrait également sa révérence.