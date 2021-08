Obsèques de Jacob Desvarieux : son groupe Kassav' en dit plus...

Il fait partie des nombreuses personnes emportées par le coronavirus depuis le début de la crise sanitaire. Le chanteur du groupe Kassav', Jacob Desvarieux, s'est éteint le 30 juillet 2021 à l'âge de 65 ans, après avoir contracté le virus. Malade depuis plusieurs années, le chanteur avait subi une greffe rénale par le passé et faisait partie des personnes à risque. Malheureusement, le virus l'a emporté, laissant le monde de la musique et les gens qui l'ont connu meurtris. Si sa complice de toujours Jocelyne Beroard pense que sa mort sonne la fin de Kassav', le groupe continue de communiquer sur le décès de son leader.

Dans un message publié ce mercredi 4 août sur sa page officielle sur Facebook, le groupe, qui compte 613 000 abonnés, a tenu dans un premier temps à saluer tous ceux qui ont eu une pensée pour Jacob Desvarieux. "Nous vous remercions sincèrement pour tous vos messages et hommages reçus du monde entier depuis vendredi soir. Nous sommes profondément touchés", est-il écrit. Viennent ensuite les explications sur le déroulement des obsèques de celui qui a tenté de lutter plusieurs jours contre la maladie : "Comme annoncé, Jacob sera inhumé dans la plus stricte intimité à la demande de la famille. Pour autant, la cérémonie religieuse sera retransmise sur notre Facebook ainsi que sur la chaîne YouTube de KASSAV'".

Nous travaillons dès maintenant à un hommage

Désireux de rendre le plus bel hommage possible à l'artiste, malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, le groupe a prévu les choses en grand. "Nous travaillons dès maintenant à un hommage que nous partagerons avec vous, en compagnie d'artistes de nos régions et d'ailleurs. Nous honorerons ensemble Jacob à la hauteur de l'artiste et l'homme qu'il était", conclut le communiqué, accompagné d'une belle photo de Jacob Desvarieux lors d'un concert.