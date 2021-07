Jacob Desvarieux (Kassav') en réanimation et placé dans le coma

Le chanteur guadeloupéen Jacob Desvarieux, membre et co-fondateur du groupe antillais Kassav' a été hospitalisé et plongé dans un coma artificiel. Lundi 12 juillet 2021, l'équipe de l'artiste a informé sa communauté via Facebook que l'interprète de Laisse parler les gens a été testé positif à la Covid-19 après un examen de routine. Greffé d'un rein en 2008 et diabétique, l'homme de 65 ans a été immédiatement pris en charge par le personnel du CHU de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe et placé en service Réanimation. Dans un état critique mais stable, le chanteur a ensuite été plongé dans le coma.

Que les fans se rassurent, bien qu'il soit dans le coma, Jacob Desvarieux va bien. C'est du moins ce qu'avance son équipe, qui a partagé des informations complémentaires sur l'état de santé du guitariste. "Comme annoncé hier dans les médias, Jacob Desvarieux a été plongé dans un coma artificiel pour lui donner les soins nécessaires. Il s'agit d'un protocole médical classique. Son état est jugé stable par ses médecins, et nous aurons plus d'informations sous 48 heures", peut-on lire.